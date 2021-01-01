Horry: "Steph ve Dame yüzünden, herkes kendini üçlükçü sanıyor!"

Eski NBA oyuncusu Robert Horry, Golden State Warriors süperstarı Steph Curry ve Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard'ı üç sayılık basketin ligdeki yükselişinden sorumlu tuttu.



ESPN'in "The Jump" programında Horry, üçlüğün evriminden ve kendisine göre NBA'i neden "mahvettiğini" düşündüğünden biraz bahsetti:



"Üçlük, oyunu alt üst etti çünkü artık herkes şut atabileceğini düşünüyor. Joel Embiid olmaya geri dönmeniz gerek. Neler yaptığını görüyorsunuz. Onun da bir-iki tane attığını biliyorum, ama asıl işini boyalı alanda yapıyor.



Ben şu anda bir maçı açıp izlediğimde, 'Üçlükçü olmayan var mı acaba?' diyorum. Üçlük atamayan uzunlar bile üçlük deniyorlar."



"STEPH VE DAMIAN'IN SUÇU"



Horry sonrasında, bunun suçunu uzak mesafeli menzilleri oldukça geniş olan Steph ve Lillard'a attı:



"Üçün ikiden fazla olduğunu biliyorum, bunu anaokulunda öğrenmiştik. Ama eğer 10 şuttan üçünü sokabiliyorsanız, üçlük atamıyorsunuz demektir. Herkes bunun yeterli olduğunu düşünüyor. Ama kötü bir performans! 10 üçlük deneyecekseniz, en az altısını sokmanız gerekir. Bu, ısınmış olduğunuz anlamına gelir. Ben bu konuda Steph'i ve Damian'ı suçluyorum... Bunu tamamen yeni bir seviyeye taşıyanlar, onlar."



