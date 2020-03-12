Hollanda'da futbol ligleri askıya alındı!

Hollanda Ligi Eredivisie'de maçlar koronavirüs tehlikesi nedeniyle mart ayı sonuna kadar askıya alındı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Hollanda'da futbol ligleri askıya alındı!
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12 Mart 2020 21:30
Futbolda Hollanda 1. Lig (Eredivisie) ve 2. Lig'deki (Eerste Divisie) bütün karşılaşmalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar askıya alındı.

Eredivisie'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, kararın hükümet tarafından alındığı belirtildi. 

Hollanda'da ayrıca 100'ün üzerinde kişinin katılacağı bütün etkinlikler iptal edildi.

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