Hollanda'da futbol ligleri askıya alındı!

Futbolda Hollanda 1. Lig (Eredivisie) ve 2. Lig'deki (Eerste Divisie) bütün karşılaşmalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar askıya alındı.
Eredivisie'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, kararın hükümet tarafından alındığı belirtildi.
Hollanda'da ayrıca 100'ün üzerinde kişinin katılacağı bütün etkinlikler iptal edildi.
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Eredivisie'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, kararın hükümet tarafından alındığı belirtildi.
Hollanda'da ayrıca 100'ün üzerinde kişinin katılacağı bütün etkinlikler iptal edildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın