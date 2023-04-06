Hollanda derbisinde PSV'nin rakibi belli oldu

Hollanda Kupası yarı finalinde Feyenoord ile Ajax ezeli derbi maçında karşı karşıya geldi.



De Kuip'te oynanan karşılaşmayı Ajax 2-1 kazandı ve finale yükselmeyi başaran taraf oldu.



Oldukça gergin ortamda başlayan mücadelenin ilk dakikalarında tribünlerde yakılan meşaleler nedeniyle maç bir süre durdu. 14. dakikada Tadic'in golüyle öne geçen Ajax'a 45+2'de Gimenez yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.



İkinci yarıya da hızlı başlayan Ajax, Klaasen'in 51. dakikada attığı golle yeniden öne geçmesini bildi. Maçta 60. dakikaya gelindiğinde Klaasen'in bu kez kafası, tribünden atılan bir çakmak nedeniyle kanamaya başladı ve ardından hakemler takımları soyunma odasına gönderdi. Bekleyiş sonrası takımlar yeniden sahaya çıktı ve Ajax finale adını yazdırdı.



Hollanda Kupası'nda final müsabakası Ajax ile PSV arasında oynanacak. İki takım 30 Nisan'da final maçında kozlarını paylaşacak.





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