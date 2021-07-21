Hollanda'da Galatasaray analizi; 'Mucizeye ihtiyaçları var'

Galatasaray ile PSV arasında oynanacak olan maçtan önce Hollanda basınından Vi.Nl'den Pieter Zwart, Fatih Terim'in "yapboz" yapmak zorunda olduğunu ifade etti.



Galatasaray'dan "Türkiye'nin en iyi takımı" olarak bahseden Pieter Zwart, "Galatasaray, 11 gündür maça çıkmadı ve Olympiakos ile planlanan hazırlık maçı koronavirüs içeren nedenlerden dolayı iptal edildi. Fatih Terim bu transfer dönemimde tam 12 futbolcusunu kaybetti. Ryan Donk, sol bek Marcelo Saracchi, orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, kanat oyuncusu Henry Onyekuru ve forvet Halil Dervişoğlu kaybedilen 12 oyuncunun 5 temel noktasıydı."



Kadro olarak hazır olmayan Galatasaray'a bu sırada kötü haberler gelmeye devam etti ve iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Bir opsiyon olan Oğulcan Çağlayan da Rizespor ile yaşanan sorundan dolayı PSV karşısında forma giyemeyecek.



Galatasaray'ın üç yeni transferi var ancak geçen sezondan bu yana PSV karşısında tam 15 futbolcusundan yoksun... Galatasaray'ın PSV karşısında iyi bir performans göstermesi ve iyi bir sonuç alması için küçük bir mucizeye ihtiyacı var"



