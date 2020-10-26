Hocasından Cengiz'e övgü dolu sözler

Leicester City menajeri Brendan Rodgers, Cengiz Ünder'in asist yaptığı maçta Arsenal galibiyetini yorumladı.

Hocasından Cengiz'e övgü dolu sözler
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26 Ekim 2020 01:38
Leicester City menajeri Brendan Rodgers, Arsenal'i mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Cengiz Ünder'e övgü dolu sözler söyledi.

Rodgers, oyuncularının maç boyunca olağanüstü oynadığını söylerken Vardy'i her zaman oyuna alma planının olduğunu, gol atması için de Cengiz Ünder kalitesinde bir oyuncunun hareketliliğine ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Rodgers'in maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Vardy'i sonradan oyuna sokma planımız hep vardı. Vardy'nin gol atması için bir harekete ihtiyacı vardı ve Cengiz Ünder'in kalitesi ve Vardy'nin mükemmel hareketlenmesi sonucu harika bir golle kazandık"

Öte yandan Leicester City kulübünün düzenlediği Maçın Adamı anketinde Cengiz Ünder taraftar oylarıyla 1. geldi.

 



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