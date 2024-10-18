Hikmet Karaman'ın yeni adresi belli oldu!

Hikmet Karaman, Moldova ekibi FC Zimbru'nun yeni teknik direktörü oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hikmet Karaman'ın yeni adresi belli oldu!
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18 Ekim 2024 00:21
Son güncelleme 18 Ekim 2024 01:19
olarak Adana Demirspor'u çalıştıran ve yaz aylarında görevden ayrılan Hikmet Karaman'ın yeni takımı belli oldu.

Moldova 1. Lig ekibi Zimbru Chisinau, Hikmet Karaman ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada Karaman ile prensip anlaşmasına varıldığı, imza prosedürlerinin tamamlanmasının ardından sözleşmenin imzalanacağı ifade edildi.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Teknik direktörlük kariyerine Türkspor'da başlayan Hikmet Karaman daha sonra Kocaelispor, Zeytinburnuspor, Erzurumspor, Adanaspor, Rizespor, Kayserispor, Ankaragücü, Malatyaspor, Ankaraspor, Antalyaspor, Manisaspor, Gaziantepspor, Bursaspor, Kayseri Erciyesspor, Alanyaspor ve son olarak Adana Demirspor'da görev aldı.

 

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