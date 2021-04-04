Hikmet Karaman: "Futbolun ötesinde düşüncelerim var"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Antalyaspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hikmet Karaman: 'Futbolun ötesinde düşüncelerim var'
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04 Nisan 2021 20:11
Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 yenen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Hikmet Karaman, önemli bir 3 puan aldıklarını belirterek, "Görevimiz çok iyi çalışıp, disiplinli olup bu mücadeleyi devam ettirmek, sonunda da ligi başarılı bir şekilde bitirmek." dedi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, öncelikle Ankaragücü'nde oynayan oynamayan tüm oyunculara teşekkür ettiğini belirterek, "Önemli bir 3 puan aldık. Futbolun ötesinde teknik tarafa girdiğimiz zaman farklı düşüncelerim var." diye konuştu.

Karaman, "Güzel bir maç seyrettik, ligin en formda en organize takımını yendik, işimiz bitmedi, yeniyoruz işimiz bitmiyor. Önümüzde Konyaspor maçı var camiamız. Taraftarlarımızla çok iyi kenetlenmemiz gerekiyor" yorumunu yaptı.



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