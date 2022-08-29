Hidayet Türkoğlu'ndan 30 Ağustos mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.



Hidayet Türkoğlu, mesajında 30 Ağustos'ta kazanılan zaferin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"100 yıl önce bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki kahraman ordumuz, vatan toprağını düşmandan kurtarmış, aziz milletimizin bağımsızlığından asla ödün vermeyeceğini bütün dünyaya göstermiştir. 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da kazanılan zafer, Türk milleti ve onun şanlı ordusunun azim ve kararlılığının simgesi, özgürlüğümüzün nişanıdır. Büyük zaferin 100. yılında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı en içten duygularımla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."





















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