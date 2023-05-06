Hertha Berlin'den ligde kalma yolunda kritik galibiyet!

Almanya Bundesliga 31. hafta maçında Hertha Berlin, sahasında Stuttgart ile karşılaştı.



Olympiastadion Berlin'de oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Hertha Berlin'e galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Marc Oliver Kempf ve 45+2. dakikada Niederlechner kaydetti. Stuttgart'ın tek golü 38. dakikada Guirassy'den geldi.



Hertha Berlin, 8 maç sonra galibiyete aldı. Stuttgart ise 4 maç sonra kaybetti.



Alınan bu sonuçla birlikte küme hattında mücadele eden Hertha Berlin puanını 25'e çıkardı ve 16. sıradaki Stuttgart ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.



Ligin bir sonraki haftasında Stuttgart, Leverkusen'i ağırlayacak. Hertha Berlin ise Köln deplasmanına gidecek.





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