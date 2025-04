Hentbolda Türkiye Kupası'nda yarı finalistler belli oldu

Hentbol HDI Sigorta Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen takımlar belli oldu.



Organizaslonda kadınlarda İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Armada Praxis Yalıkavak ve Ortahisar Belediyesi ile erkeklerde Depsaş Enerji As Hentbol, Nilüfer Belediyesi, Beykoz Belediyesi ve Beşiktaş yarı finale yükseldi.



HDI Sigorta kadınlar ve erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakaları İzmir Celal Atik ve Serdar Yereli Spor Salonlarında oynandı.



Kadınlarda İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yenimahalle Belediyesi'ni 37-30, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni Üsküdar Belediyesi'ni 33-31, Armada Praxis Yalıkavak, Adasokağı'nı 28-24 ve Ortahisar Belediyesi, Görele Belediyesi'ni 27-25 yenerek yarı finale yükse adını yazdırdı.



Yarı final maçlarında yarın, İzmir Büyükşehir Belediyesi- Ortahisar Belediyesi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi-Armada Praxis Yalıkavak karşılaşmaları oynanacak.



- Erkekler



Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası'nda da Depsaş Enerji As Hentbol, Nilüfer Belediyesi, Beykoz Belediyesi ve Beşiktaş yarı finale çıktı.



Depsaş Enerji As Hentbol, Spor Toto'yu 33-31, Nilüfer Belediyesi, Köyceğiz Belediyesi'ni 38-29, Beşiktaş, Konya Büyükşehir Belediyesi'ni 50-25 ve Beykoz Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni 34-26 mağlup ederek finale yükseldi.



Yarı finalde yarın, Beykoz Belediyesi-Nilüfer Belediyesi ve Beşiktaş-Depsaş Enerji As Hentbol karşılaşmaları olacak.