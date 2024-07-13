Hentbolda Türkiye, Belçika'yı farklı devirdi

20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, Belçika'yı 37-26 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Hentbolda Türkiye, Belçika'yı farklı devirdi
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13 Temmuz 2024 16:55
Son güncelleme 13 Temmuz 2024 16:56
Kosova'da düzenlenen 20 Yaş Altı Erkekler Hentbol Avrupa Şampiyonası ön eleme B Grubu ilk maçında Türkiye, Belçika'yı 37-26'lık skorla mağlup etti.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Priştine'de oynanan maçın ilk yarısını da milli takım 17-13 üstün tamamladı.

Milli takım, grubundaki ikinci ve son maçını 15 Temmuz Pazartesi günü Lüksemburg ile oynayacak.

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