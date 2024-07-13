Hentbolda Türkiye, Belçika'yı farklı devirdi

Kosova'da düzenlenen 20 Yaş Altı Erkekler Hentbol Avrupa Şampiyonası ön eleme B Grubu ilk maçında Türkiye, Belçika'yı 37-26'lık skorla mağlup etti.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Priştine'de oynanan maçın ilk yarısını da milli takım 17-13 üstün tamamladı.
Milli takım, grubundaki ikinci ve son maçını 15 Temmuz Pazartesi günü Lüksemburg ile oynayacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Priştine'de oynanan maçın ilk yarısını da milli takım 17-13 üstün tamamladı.
Milli takım, grubundaki ikinci ve son maçını 15 Temmuz Pazartesi günü Lüksemburg ile oynayacak.
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