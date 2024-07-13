Hentbolda Türkiye, Belçika'yı farklı devirdi

Kosova'da düzenlenen 20 Yaş Altı Erkekler Hentbol Avrupa Şampiyonası ön eleme B Grubu ilk maçında Türkiye, Belçika'yı 37-26'lık skorla mağlup etti.



Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Priştine'de oynanan maçın ilk yarısını da milli takım 17-13 üstün tamamladı.



Milli takım, grubundaki ikinci ve son maçını 15 Temmuz Pazartesi günü Lüksemburg ile oynayacak.





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