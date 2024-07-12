Hentbol Süper Ligleri'nde fikstür 22 Temmuz'da çekilecek

Hentbolda 2024-25 sezonu Kadınlar ve Erkekler Süper Ligi fikstür çekimi, 22 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbol Süper Ligleri'nde fikstür 22 Temmuz'da çekilecek
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12 Temmuz 2024 18:49
Hentbolda 2024-25 sezonu Kadınlar ve Erkekler Süper Ligi fikstür çekimi, 22 Temmuz Pazartesi günü yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre fikstür çekimi, THF Ankara Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda saat 14.30'da gerçekleştirilecek.

THF TV Youtube Kanalı'ndan canlı olarak yayımlanacak kura çekimine, THF ve kulüp temsilcileri katılacak.

2024-25 Hentbol Sezonu Kadınlar Süper Lig takımları:

Adasokağı Spor Kulübü, Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, ⁠Armada Praxis Yalıkavak Spor Kulübü, Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Görele Belediyesi Spor Kulübü, ⁠İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Kırşehir Belediyesi Spor Kulübü, Ortahisar Belediyesi Spor Kulübü, Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü, Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü.

2024-25 Hentbol Sezonu Erkekler Süper Lig takımları:

Beşiktaş Safi Çimento, Beykoz Belediyesi Spor Kulübü, ⁠Güneysu Spor Kulübü, ⁠İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Konya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, ⁠Köyceğiz Belediye Spor Kulübü, ⁠Mihalıççık Belediyesi Spor Kulübü, Nilüfer Belediyesi Spor Kulübü, Rize Belediyesi Spor Kulübü, Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Spor Toto Spor Kulübü, Trabzon Büyükşehir Belediye Spor Kulübü.

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