Helin Betül Duran, su fobisini yenerek yüzme antrenörü oldu

Boğulma tehlikesi geçirdiği için suya yaklaşamayan Diyarbakırlı Helin Betül Duran, fobisini yenerek yüzme antrenörü oldu.Diyarbakır'da yaşayan 27 yaşındaki Helin Betül, 7 yaşında Çermik ilçesindeki kaplıcalarında boğulma tehlikesi geçirmesi sonucu uzun süre havuza yaklaşamadı.Korku yaşayan Helin Betül, yüzme eğitimlerine katıldı.Yüzmeyi öğrenen ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan antrenörlük belgesi alan Helin Betül, antrenör olmaya karar verdi.Helin Betül, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 2 yıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde yüzme antrenörü olarak çalışıyor.Şimdiye kadar yüzlerce kişiye yüzme öğreten Helin Betül, su korkusu yaşayan çocuk ve yetişkinlere destek oluyor.Cankurtaranlık yapan Helin Betül, boğulma tehlikesi yaşayan kişilere de müdahale ediyor.Helin Betül Duran, AA muhabirine, çocuk yaşta yaşadığı boğulma tehlikesinin hayatında "önemli bir dönüm noktası" olduğunu dile getirdi.Çocukluk yıllarında yaşadığı korkunun hayatının her alanına yansıdığını aktaran Helin Betül, şöyle devam etti:Eğitmenlerinin teşvikiyle yüzme sporuna yöneldiğini ifade eden Helin Betül, azmi ve eğitmenlerinin motive etmesiyle korkusunu yendiğini anlattı.Su korkusu olan insanları çok iyi anladığını belirten Helin Betül,dedi.Yıllar içinde yüzlerce öğrenciye yüzme öğrettiğini dile getiren Helin Betül, yaklaşık 7 yıldır bu işi yaptığını, önce özel derslerle başladığını, kulüplerde çalıştığını, 2 yıldır da Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde çalıştığını anlattı.Helin Betül,diye konuştu.Öğrencilerden Muhammed Yusuf Nergüz (13) antrenörü Helin Betül Duran'ı örnek alarak bu alanda ilerlemeye çalıştığını söyledi.Kendisinin de boğulma tehlikesi geçirdiği için sudan korktuğunu, bu korkusunu antrenörü Duran sayesinde atlattığını ifade eden Nergüz,dedi.Miraç Aydın (15) ise antrenöründen aldığı eğitimle yüzmeyi öğrendiğini dile getirdi.