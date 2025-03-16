Hatice Akbaş dünya ikincisi oldu

Milli boksörümüz Hatice Akbaş, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda gümüş madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatice Akbaş dünya ikincisi oldu
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16 Mart 2025 20:37
Son güncelleme 16 Mart 2025 20:57
Hatice Akbaş, Sırbistan'dan düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda gümüş madalya kazandı.

Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen şampiyonanın 54 kilo final maçında Hatice, 1 numaralı seribaşı Faslı boksör Widad Bertal ile karşılaştı.

İlk raundu 5-0 alan Hatice, sonraki rauntları 4-1, maçı da 5-2 kaybederek dünya ikincisi oldu.

Hatice Akbaş, kariyerinde ikinci kez dünya şampiyonasında madalya aldı.

Milli sporcu, katıldığı son iki dünya şampiyonasında da madalya almayı başardı.

İstanbul'da 2022'de dünya şampiyonluğu elde eden 23 yaşındaki genç boksör, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda da gümüş madalya kazanmıştı.

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