Hatayspor, Ziraat Kupası'nda Sakarya'yı ağırlayacak

Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Sakaryaspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor, Ziraat Kupası'nda Sakarya'yı ağırlayacak
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15 Ocak 2024 14:36
Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda 16 Aralık Salı günü (yarın) Trendyol 1. Lig takımı Sakaryaspor'u konuk edecek.

Mersin Stadı'ndaki müsabaka saat 17.00'de başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçı kazanan takım, son 16 turuna yükselecek.

Kupaya 3. eleme turundan dahil olan Hatay ekibi, Sarıyer'i 2-0, sonraki turda da Düzce Cam Düzcespor'u 2-1 yenerek 5. eleme turuna yükselmişti.

Organizasyona 4. eleme turunda katılan Sakaryaspor ise Ankaraspor'u 1-0 mağlup ederek bir üst tura adını yazdırmıştı.

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