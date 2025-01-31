Hatayspor'un rakibi Antalyaspor

Hatayspor, Süper Lig'de cumartesi günü Antalyaspor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor'un rakibi Antalyaspor
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31 Ocak 2025 12:47
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında cumartesi günü Onvo Antalyaspor ile mücadele edecek.

Mersin Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Sezondaki 20 karşılaşmada topladığı 10 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, ligde 9 maçtır kazanamıyor.

"Ateş hattı" tabir edilen düşme potasından uzun süredir çıkamayan bordo-beyazlılar, Antalyaspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak galibiyet hasretine son vermeye çalışacak.

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