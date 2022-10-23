Hatayspor taraftarı Beşiktaş'ı bekliyor

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak Atakaş Hatayspor'da taraftarlar, karşılaşmanın biletlerinin satıldığı gişede yoğunluk oluşturdu. Yeni Hatay Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma öncesinde Atatürk Caddesi'ndeki gişede bilet satışı devam etti.



HATAYSPOR TARAFTARLARI BEŞİKTAŞ'I BEKLİYOR



Gişede uzun kuyruk oluşturan taraftarlar, bilet almak için sıralarının gelmesini bekledi. Taraftarlardan Faraç Çembertaş, takımının karşılaşmadan galibiyetle ayrılacağına inandığını söyledi.



Bilet için gece saatlerinden itibaren beklediğini ifade eden Çembertaş, "Uzun süredir sıra için bekliyoruz. Büyük takımların kente gelmesinden dolayı heyecanlı ve mutluyuz. Hatayspor'un karşılaşmayı 3-0 kazanmasını ümit ediyorum." dedi.



"GEÇEN YILIN RÖVANŞINI ALACAĞIZ"



Okan Özel de maç için heyecanlı olduğunu belirterek, "Takımımız için saatlerdir bekliyoruz ama önemli değil. Hataysporumuz inşallah geçen yılın rövanşını alacaktır" diye konuştu.





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