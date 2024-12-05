Hatayspor, sahasında rahat turladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Hatayspor, evinde Osmaniyespor FK ile karşılaştı. Mersin Stadı'nda oynanan maç ev sahibi ekibin 5-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 23 ve 45+1'de Carlos Strandberg, 66'da Rui Pedro, 75'te Funsho Bamgboye ile 90+2'de Vincent Aboubakar kaydetti.



Hatayspor, bu sonucun ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.

