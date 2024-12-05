Hatayspor, sahasında rahat turladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Hatayspor, sahasında Osmaniyespor FK'yı 5-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Hatayspor, sahasında rahat turladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Aralık 2024 17:23
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Hatayspor, evinde Osmaniyespor FK ile karşılaştı. Mersin Stadı'nda oynanan maç ev sahibi ekibin 5-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 23 ve 45+1'de Carlos Strandberg, 66'da Rui Pedro, 75'te Funsho Bamgboye ile 90+2'de Vincent Aboubakar kaydetti.

Hatayspor, bu sonucun ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery