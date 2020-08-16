Hatayspor, Ruben Ribeiro'yu renklerine bağladı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, Portekizli futbolcu Ruben Ribeiro'yu transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Hatayspor, Ruben Ribeiro'yu renklerine bağladı
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16 Ağustos 2020 13:48
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, Portekizli futbolcu Ruben Ribeiro'yu transfer etti. 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre geçen sezonu Portekiz ekiplerinden Gil Vicente'de tamamlayan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Ribeiro, Hatayspor'un Erzurum kampına katılarak bireysel çalışmalara başladı.

Tecrübeli futbolcu için yarın Erzurum'da imza töreni düzenlenecek. 

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