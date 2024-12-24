Hatayspor'da Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı

Hatayspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hatayspor'da Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı
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24 Aralık 2024 14:10
Son güncelleme 24 Aralık 2024 14:25
Hatayspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Rıza Çalımbay ve ekibine emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hatayspor'un son olarak iç sahada ligin son sırasındaki Adana Demirspor'a 3-1 kaybetmesi sonrası Rıza Çalımbay ve ekibi tribünlerden tepki çekmişti.

Rıza Çalımbay yönetiminde bu sezon Süper Lig'de 12 resmi maça çıkan Hatayspor, bu maçlarda 1 galibiyet 5 beraberlik 6 mağlubiyet aldı.

Hatayspor, ligin bir sonraki maç haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

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