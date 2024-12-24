Hatayspor'da Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı

Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Rıza Çalımbay ve ekibine emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Hatayspor'un son olarak iç sahada ligin son sırasındaki Adana Demirspor'a 3-1 kaybetmesi sonrası Rıza Çalımbay ve ekibi tribünlerden tepki çekmişti.





Hatayspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdığını açıkladı.Kulüpten yapılan açıklamada, "Rıza Çalımbay yönetiminde bu sezon Süper Lig'de 12 resmi maça çıkan Hatayspor, bu maçlarda 1 galibiyet 5 beraberlik 6 mağlubiyet aldı.Hatayspor, ligin bir sonraki maç haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.