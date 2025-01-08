Hatay Sportif direktörü Yılmaz Bal: 'Hedefimiz galibiyet'

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 11 Ocak Cumartesi günü Mersin'de Çaykur Rizespor'u ağırlayacak Atakaş Hatayspor, hazırlıklarına devam etti.



Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada sportif direktör Yılmaz Bal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 45 dakika sürdü.



İdmanda futbolcular, dar alan ve taktik çalıştı.



- "Hedefimiz mutlak galibiyet"



Sportif direktör Bal, AA muhabirine, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından altyapıdaki antrenörlerle ikinci Süper Lig maçına çıkacaklarını söyledi.



Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarının iyi gittiğini belirten Bal, "Fenerbahçe maçından sonra pazartesi günü takımımızı topladık. Antrenmandan sonra takıma izin verdik. Bugün de ikinci antrenmanımızı yapıp maç gününe kadar hazır hale geleceğiz." dedi.



Bal, kritik bir süreçten geçtiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Hedefimiz mutlak galibiyet. Uzun zamandır kazanamıyoruz. 3 puanla maçı bitirmek istiyoruz çünkü hem taraftarımız hem de camiamız bu beklenti içerisinde. Oyuncularımız da bunu çok istiyor, isteklerini de Fenerbahçe maçında çok güzel bir şekilde gösterdiler. İnanıyorum ki Rizespor maçından 3 puanla ayrıldığımızda daha farklı şeyler konuşacağız."



