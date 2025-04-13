Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor'u konuk etti.

Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.



Mücadelede ilk golü, 38. dakikada Hatayspor'dan Vincent Aboubakar kaydetti.



45+3. dakikada ise Gaziantep FK'DE Emmanuel Boateng, skoru 1-1'e getiren golü attı.



İlk yarı, 1-1 beraberlikle sonuçlanırken Gaziantep FK, 59. dakikada Halil Dervişoğlu ile bir gol daha buldu ve skoru 2-1'e taşıdı.



Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf Gaziantep FK oldu.



Bu sonuçla birlikte ligde iki maç sonra galip gelen Gaziantep FK, 42 puana yükseldi ve 7. sıra yerleşti.



Ligde üst üste 3. maçından da mağlubiyetle ayrılan Hatayspor ise 19 puanda kaldı ve 18. sırada konumlandı.



Süper Lig'de bir sonraki hafta Gaziantep FK, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Hatayspor ise Konyaspor'u konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 tamamlandı.



5.⁠ ⁠dakikada Aboubakar'ın soldan verdiği pasla ceza sahasında topla buluşan Boutobba'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.



6. dakikada ceza yayının gerisinde sağ çaprazda topla buluşan Ogün Özçiçek'in sert şutunda savunmaya da çarpan meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.



9.⁠ ⁠dakikada Okereke'nin soldan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



15.⁠ ⁠dakikada Ogün Özçiçek'in savunmanın arkasına attığı topla buluşan Boateng'in ceza sahası sol çaprazından sert şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.



17. dakikada Ogün Özçiçek'in pasıyla ceza yayının gerisinde topu alan Boateng'in sert şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.



21. dakikada Sorescu'nun sağ kanattan ceza sahasına ortasında Boateng topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.



38.⁠ ⁠dakikada konuk ekip öne geçti. Görkem Sağlam'ın sağ kanattan kullandığı serbest atışta ceza sahasında yükselen Aboubakar'ın kafa vuruşunda, top fileleri havalandırdı: 0-1.



41.⁠ ⁠dakikada Okereke'nin soldan pasında ceza sahası dışında topla buluşan Maxim'in vuruşunda, kaleci Bekaj meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



45+3. dakikada ev sahibi takım beraberliği sağladı. Halil Dervişoğlu'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Boateng'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ)





59. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Okereke'nin pasıyla ceza sahasında buluşan Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda top, fileleri havalandırdı: 2-1



69. Maximin'in pasıyla buluşan Boateng'in vuruşunda, topu kaleci Bekaj uzaklaştırdı.



83. dakikada taç çizgisinde rakibini çalımladıktan sonra kaleye yönelen Emre Taşdemir'in şutunda, meşin yuvarlak kaleci Bekaj'dan döndü.



90. dakikada sol kanattan Emre Taşdemir'in ortasına ceza sahası sağında Ogün Özçiçek'in vuruşunda, kaleci Bekaj topu uzaklaştırdı.



Karşılaşma Gaziantep FK'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Gaziantep Büyükşehir



Hakemler: Ali Şansalan, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın



Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan (Dk. 46 Dioudis), Semih Güler, Bruno Viana, Husic (Dk. 46 Emre Taşdemir), Ogün Özçiçek, Ndiaye, Maxim (Dk. 83 Furkan Soyalp), Sorescu, Okereke (Dk. 90+4 Ertuğrul Ersoy), Boateng, Halil Dervişoğlu (Dk. 71 Daubin)



Atakaş Hatayspor: Bekaj, Cemali Sertel (Dk. 83 Cengiz Demir), Calvo, Kilama, Recep Burak Yılmaz (Dk. 71 Kamil Ahmet Çörekçi), Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam, Bamgboye (Dk. 76 Fernandes), Boutobba, Strandberg, Aboubakar (Dk. 83 Okoronkwo)



Goller: Dk. 38 Aboubakar (Atakaş Hatayspor), Dk. 45+3 Boateng, Dk. 59 Halil Dervişoğlu (Gaziantep FK)



Sarı kartlar: Dk. 28 Cemali Sertel, Dk. 31 Recep Burak Yılmaz, Dk. 47 Abdulkadir Parmak, Dk. 80 Görkem Sağlam (Atakaş Hatayspor), Dk. 44 Husic (Gaziantep FK)



