Hatay, Hekimoğlu'na set vermedi!

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'yi 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatay, Hekimoğlu'na set vermedi!
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29 Ekim 2022 20:12
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'yi 3-0 mağlup etti.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Ahmet Oğuzhan Ünal

Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Nalobin, Gökhan Çatal, Enaboifo, Kadir Bircan, Gunter, Taha Sabah (Umut Özdemir, Metin Durmuş, Muhammet Delibaş, Esat Dalgıç, Uğur Kılıç)

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Mehmet Boğaçhan Zambak, Bucko, Fatih Eren Uğur, Miskevich, Cafer Kirkit, Furkan Aydın (Çağatay Kır, Batuhan Yurdagül, Ahmet Emre Çetinkaya, Berkan Bozan)

Setler: 22-25, 22-25, 25-27

Süre: 95 dakika (25, 30, 40)

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