Hasan Kartal: 'Limitler doğru, değişmesin'

"HESAP BU, NASIL DEĞİŞEBİLİR"

"6-7 BANKO TRANSFER YAPACAĞIZ"

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, TRT Spor canlı yayınına bağlandı ve TFF'nin belirlediği transfer limitleri ile gelecek sezon hakkında konuştu.Hasan Kartal, "." ifadelerini kullandı.Rizespor Başkanı Kartal, kendileri için belirlenen limitlerle alakalı olarak, "" dedi.Kulüplerin limitlerle ilgili itirazlarına yönelik soruya Kartal, "Yapılacak itirazlarda mevcut kulübün ekonomik durumunu aktaramamışlardır. Zaten federasyon, bizim verilerle çalışma yapıyor. O vesileyle yanlış aktarmışlarsa değişebilir. Ancak, onun dışında hesap bu, nasıl değişebilir." cevabını verdi.Limitlerin belirleneceği kurallarla alakalı olarak Hasan Kartal, "Bana göre bazı şeyleri sıkı tutmak lazım. Ekonomisini sıkı tutan kulüplerin daha iyi olması lazım. Kulüplerin ekonomilerinin iyi olması lazım. Bence oynanmasında da fayda var."Hasan Kartal, geride kalan sezon ve gelecek sezon hakkında ise, "Geçen sezon çok büyük şanssızlıklarla yaşadık. El Kabir'in ayağı kırıldı, Abarhoun kanser oldu, Umar'ın sakatlığı. Her türlü problem vardı. Genel yönetimimizde bir problem yok. Ben kulübü 182 milyon TL borçla aldım, şu an 70 milyon civarında bir borcumuz var. Hem ekonomik olarak kulübü daha rahat bir ortama getirdik, çok şükür de düşmedik. Bu seviyeye gelmemeliydik. Bu seviyede olmamızın nedeni de son hoca tercihimizdi. Allahtan Malatya maçında o hoca yoktu. Malatyaspor'u yenerek ligde kaldık. Biz Rizespor'u düzgün yönettik. Yanlış yaptım diyebileceğim hiçbir şey aklıma gelmiyor. Düşüncemiz Tomas'la devam etmek. Bugün transferlerle ilgili çalışmalara başladı. Devam ediyor. Banko oynayacak en az 6-7 transfer yapmamız lazım. Bunu teknik ekip, işten anlayanlar söylüyor. 40 maç oynayacağız, Ziraat Türkiye Kupası da var. Sıkıntılı, zor bir dönem. Aşacağız diye düşünüyorum." açıklamasını yaptı ve sözlerini noktaladı.