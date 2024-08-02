Hasan Arat'tan Ümraniye'ye çıkarma!

Beşiktaş, cumartesi günü Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa maçına konsantre olmuş durumda.
Siyah-beyazlılarda bu maç öncesi başkan Hasan Arat'tan da önemli bir hamle geldi.
Arat, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ümraniye'ye giderek takımın antrenmanını ziyaret etti.
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve futbolcularla konuşan Hasan Arat, takıma Galatasaray karşısında başarı diledi.
Siyah-beyazlılarda bu maç öncesi başkan Hasan Arat'tan da önemli bir hamle geldi.
Arat, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ümraniye'ye giderek takımın antrenmanını ziyaret etti.
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve futbolcularla konuşan Hasan Arat, takıma Galatasaray karşısında başarı diledi.
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