Hasan Arat'tan Santos ve transfer cevabı!

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, takımın yeni teknik direktörü Fernando Santos için salı günü düzenlenen imza töreninin ardından Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.
Hasan Arat, "Fernando Santos'a müzeyi gezdirdiniz. Size kupa sözü verdi mi?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Gelmeden önce vermişti. İyi bir hoca. Karakterli bir insan. Beşiktaş çok güzel bir iş yaptı." sözlerini kullandı.
Siyah-beyazlı kulübün başkanı, Santos sorusunun ardından bu kez, "Santos Ronaldo gibi yüksek kaliteli oyuncularla çalıştı. Peki ona yıldız bir oyuncu hediye edecek misiniz?" şeklinde yöneltilen sorunun ardından, "Hoca karakterli oyuncu dedi, yıldız demedi." cevabını verdi.
Hasan Arat, "Fernando Santos'a müzeyi gezdirdiniz. Size kupa sözü verdi mi?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Gelmeden önce vermişti. İyi bir hoca. Karakterli bir insan. Beşiktaş çok güzel bir iş yaptı." sözlerini kullandı.
Siyah-beyazlı kulübün başkanı, Santos sorusunun ardından bu kez, "Santos Ronaldo gibi yüksek kaliteli oyuncularla çalıştı. Peki ona yıldız bir oyuncu hediye edecek misiniz?" şeklinde yöneltilen sorunun ardından, "Hoca karakterli oyuncu dedi, yıldız demedi." cevabını verdi.