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Hart, 2021-22'de "yeni bir başlangıç" yapmak istiyor

New Orleans Pelicans guardı Josh Hart'ın, sınırlı bir serbest oyuncu olacağı için 2021-22 sezonu öncesinde seçeneklerini değerlendirebileceği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New Orleans Pelicans guardı Josh Hart'ın, sınırlı bir serbest oyuncu olacağı için 2021-22 sezonu öncesinde seçeneklerini değerlendirebileceği bildirildi.

Cleveland.com'dan Chris Fedor'a göre Hart, son iki sezonu Pelicans ile geçirdikten sonra 2021-22'de "yeni bir başlangıç yapmak istiyor".

Pelicans'ın bu yaz sınırlı serbest oyuncu olacak olan Lonzo Ball ve Josh Hart üzerine karar vermesi bekleniyor.

2020-21'de 31-41 derecesi ile hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçiren ve üst üste üçüncü yıl playoffları kaçıran New Orleans, bu ölü sezonda kadrosunu yükseltmeye çalışabilir.

Kentucky çıkışlı oyuncu, New Orleans'ta oynadığı 112 maçta yüzde 42.9 şut isabetiyle 9.7 sayı ve 7.2 ribaund ortalamaları yakalamıştı.


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