Harry Kane: 'Tottenham'da kalıyorum, %100'

İsmi Manchester City ile anılan ve sezon başında takımla arasında kriz olan Harry Kane, Tottenham'da kalacağını duyurdu.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Harry Kane, "Bu sezon Tottenham'da kalacağım ve takımın başarılarına yüzde 100 olarak motive olmuş durumdayım." ifadelerini kullandı.



Harry Kane, "Pazar günü Tottenam taraftarlarından gelen alkışı ve desteği görmek inanılmazdı. Mesajlarınızı okumak beni çok mutlu etti." açıklamasını yaptı.



Tottenham ile 2024'e kadar sözleşmesi olan Harry Kane, Kuzey Londra kulübünün formasını giydiği 337 maçta 221 gol atıp 47 asist yaptı.







