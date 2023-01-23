Haris Seferovic'ten şartlı ayrılık!

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları da hızla sürüyor.Sezon başında Benfica'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan ancak performansıyla beklentilerin uzağında kalan Haris Seferovic gözden çıkarıldı. Galatasaray oyuncuyla yolları ayırmak isterken Seferovic cephesinden şartlı ayrılık kararı geldi.Türkiye gazetesinin haberine göre, yıllık 2.7 milyon euro kazanan Seferovic ücretinden vazgeçmek istemiyor. İddiaya göre İsviçreli golcünün menajeri, sezonun geri kalanı için 1.35 milyon euro'luk kazancın 500 bin euro'sunun ödenmesi durumunda oyuncusunun ayrılacağını yönetime iletti.Galatasaray yönetimi yabancı kontenjanı açmak için bu hamleye sıcak bakıyor.Haris Seferovic, Galatasaray'dan ayrılması durumunda İstanbul'u terk etmeyecek ve kariyerine burada devam edecek.Habere göre Medipol Başakşehir ile prensip anlaşmasına varan futbolcu, Galatasaray ile yolların ayrılması durumunda Emre Belözoğlu'nun takımına katılacak.30 yaşındaki Seferovic bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 10 maçta golle tanışamadı. İsviçreli futbolcu kupada ise görev aldığı 3 maçta takımı adına 2 gol kaydetti.