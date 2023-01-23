Haris Seferovic'e İtalya'dan talip

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Haris Seferovic'e İtalyan ekibi Salernitana talip oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Haris Seferovic'e İtalya'dan talip
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23 Ocak 2023 19:27
Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Haris Seferovic'e İtalya'dan talip çıktı.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Serie A ekibi Salernitana Seferovic'i kadrosuna katmak istiyor.

Salernitana'nın, İsviçreli golcünün transferi için temaslara başladığı belirtildi.

Galatasaray'ın Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Seferovic, sarı-kırmızılı forma altında 13 maçta 2 kez fileleri havalandırdı.

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