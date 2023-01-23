Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Haris Seferovic'e İtalya'dan talip çıktı.
İtalyan basınında yer alan habere göre, Serie A ekibi Salernitana Seferovic'i kadrosuna katmak istiyor.
Salernitana'nın, İsviçreli golcünün transferi için temaslara başladığı belirtildi.
Galatasaray'ın Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Seferovic, sarı-kırmızılı forma altında 13 maçta 2 kez fileleri havalandırdı.
İtalyan basınında yer alan habere göre, Serie A ekibi Salernitana Seferovic'i kadrosuna katmak istiyor.
Salernitana'nın, İsviçreli golcünün transferi için temaslara başladığı belirtildi.
Galatasaray'ın Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Seferovic, sarı-kırmızılı forma altında 13 maçta 2 kez fileleri havalandırdı.
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