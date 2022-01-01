Harden, 2,560 üçlükle NBA tarihinde 3. sırada!

Philadelphia 76ers yıldızı James Harden, NBA tarihinde en çok üçlük isabeti bulan oyuncular listesinde Reggie Miller'la eşleşerek üçüncü sıraya yerleşti.



Harden, önceki gece Chicago Bulls'a karşı oynanan karşılaşmada ilk çeyreğinin bitimine 1:09 kala attığı üçlükle, kariyerinin 2.560'ncı üçlük isabetini kaydetti.



Sixers yıldızının, listede lider konumda olan Golden State Warriors süperstarı Steph Curry'yi yakalaması zor olarak görülse de, üç ila dört sezon içinde ikinci sıradaki Ray Allen'ı geride bırakabileceği düşünülüyor.



Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard ilk 10'daki diğer tek aktif oyuncu olarak yer alırken, ilk 20 sırada ise dört aktif oyuncu bulunuyor: LeBron James (11), Kyle Lowry (16), Klay Thompson (18) ve Paul George (19).



NBA'de tüm zamanların üç sayı liderleri ise şu şekilde:



1. Stephen Curry: 3.101

2. Ray Allen: 2.973

3. James Harden: 2.560

4. Reggie Miller: 2.560

5. Kyle Korver: 2.450

6. Vince Carter: 2.290

7. Jason Terry: 2.282

8. Jamal Crawford: 2.221

9. Damian Lillard: 2.143

9. Paul Pierce: 2.143



