Hansi Flick'ten La Liga kariyerine harika başlangıç

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ne kötü bir başlangıç yapsa da La Liga'daki istikrarını korumaya devam ediyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Hansi Flick'ten La Liga kariyerine harika başlangıç
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23 Eylül 2024 17:49
Son güncelleme 23 Eylül 2024 17:51
Perşembe günü Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya 2-1 yenilerek Devler Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan Hansi Flick'in ekibi Barcelona, son olarak ligin iddialı ekiplerinden Villarreal'i deplasmanda 5-1 yendi.

MUAZZAM BAŞLANGIÇ

Robert Lewandowski ve Raphinha'nın yıldızlaştığı maçla birlikte Flick, Barcelona'nın başında La Liga kariyerine 6/6 ile başlamış oldu.

Alman teknik adam, ligde Valencia, Athletic Club, Rayo Vallecano, Girona gibi önemli ekipleri mağlup etmeyi başarırken evinde Real Valladolid'e 7 gol attı.

TOPLAM 22 GOL

Çıktığı 6 lig maçında toplam 22 gol atmayı başaran Flick, kalesinde sadece 5 gol gördü.

4 PUAN FARK

İspanya La Liga'da Barcelona, en yakın rakibi olan Real Madrid'e 4 puan fark atmayı başardı.

Hansi Flick, Şampiyonlar Ligi'ndeki aldıkları yenilgiden sonra ise sosyal medya hesabından ''Barça daha güçlü dönecek.'' paylaşımı yapmıştı.

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