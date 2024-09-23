Perşembe günü Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya 2-1 yenilerek Devler Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan Hansi Flick'in ekibi Barcelona, son olarak ligin iddialı ekiplerinden Villarreal'i deplasmanda 5-1 yendi.
MUAZZAM BAŞLANGIÇ
Robert Lewandowski ve Raphinha'nın yıldızlaştığı maçla birlikte Flick, Barcelona'nın başında La Liga kariyerine 6/6 ile başlamış oldu.
Alman teknik adam, ligde Valencia, Athletic Club, Rayo Vallecano, Girona gibi önemli ekipleri mağlup etmeyi başarırken evinde Real Valladolid'e 7 gol attı.
TOPLAM 22 GOL
Çıktığı 6 lig maçında toplam 22 gol atmayı başaran Flick, kalesinde sadece 5 gol gördü.
4 PUAN FARK
İspanya La Liga'da Barcelona, en yakın rakibi olan Real Madrid'e 4 puan fark atmayı başardı.
Hansi Flick, Şampiyonlar Ligi'ndeki aldıkları yenilgiden sonra ise sosyal medya hesabından ''Barça daha güçlü dönecek.'' paylaşımı yapmıştı.
MUAZZAM BAŞLANGIÇ
Robert Lewandowski ve Raphinha'nın yıldızlaştığı maçla birlikte Flick, Barcelona'nın başında La Liga kariyerine 6/6 ile başlamış oldu.
Alman teknik adam, ligde Valencia, Athletic Club, Rayo Vallecano, Girona gibi önemli ekipleri mağlup etmeyi başarırken evinde Real Valladolid'e 7 gol attı.
TOPLAM 22 GOL
Çıktığı 6 lig maçında toplam 22 gol atmayı başaran Flick, kalesinde sadece 5 gol gördü.
4 PUAN FARK
İspanya La Liga'da Barcelona, en yakın rakibi olan Real Madrid'e 4 puan fark atmayı başardı.
Hansi Flick, Şampiyonlar Ligi'ndeki aldıkları yenilgiden sonra ise sosyal medya hesabından ''Barça daha güçlü dönecek.'' paylaşımı yapmıştı.