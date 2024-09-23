Perşembe günü Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya 2-1 yenilerek Devler Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan Hansi Flick'in ekibi Barcelona, son olarak ligin iddialı ekiplerinden Villarreal'i deplasmanda 5-1 yendi.



MUAZZAM BAŞLANGIÇ



Robert Lewandowski ve Raphinha'nın yıldızlaştığı maçla birlikte Flick, Barcelona'nın başında La Liga kariyerine 6/6 ile başlamış oldu.



Alman teknik adam, ligde Valencia, Athletic Club, Rayo Vallecano, Girona gibi önemli ekipleri mağlup etmeyi başarırken evinde Real Valladolid'e 7 gol attı.



TOPLAM 22 GOL



Çıktığı 6 lig maçında toplam 22 gol atmayı başaran Flick, kalesinde sadece 5 gol gördü.



4 PUAN FARK



İspanya La Liga'da Barcelona, en yakın rakibi olan Real Madrid'e 4 puan fark atmayı başardı.



Hansi Flick, Şampiyonlar Ligi'ndeki aldıkları yenilgiden sonra ise sosyal medya hesabından ''Barça daha güçlü dönecek.'' paylaşımı yapmıştı.



