Hamza Yiğit Akman ve Efe Akman için flaş açıklama!

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Bünyat Balaban, Şubat Ayı Divan Kurulu Toplantısı'nda altyapıdan yetişen 2 oyuncuyla ilgili dikkat çeken sözler kullandı.
Bünyat Balaban, Hamza Akman ve Efe Akman'ın sözleşme imzalanmadığı takdirde Mayıs ayında serbest kalabileceğini söyledi.
Bünyat Balaban'ın sözleri şu şekilde:
"Geçen sefer konuşmayı erteleyip bugüne bıraktığım konuya gelmek istiyorum. Geçen toplantıda altyapıdan yetişmiş 3 oyuncudan bahsetmek istiyorum. Bunlar; Ali Turap Bülbül, Hamza Akman ve Efe Akman. O toplantıdan bu yana geçen kısa sürede memnuniyetle öğrendik ki, Ali Turap'la 2027'ye kadar profesyonel sözleşme imzalanmış. 2027'ye kadar resmen bizim oyuncumuz. Diğer ikisi söz konusu, Hamza Akman ve Efe Akman. Bu evlatlarımız, yıllardır altyapımızda eğitim alan, istikbal vaat eden iki kardeş. Bunların babaları kim, eski futbolcularımızdan, hatta bir ara takımımızın kaptanlığını yapan, şu anda da kulübümüzde profesyonel olarak önemli ve etkin bir görev üstlenen Ayhan Akman. Bu oyuncularla ilgili çeşitli haberleri okumakla yetinmedim. TFF'nin resmi kayıtlarını da incelemeye çalıştım."
İKİ FUTBOLCUNUN SÖZLEŞME DURUMU
"Hamza Yiğit Akman'ın profesyonel sözleşmesi var ve Mayıs ayında bitiyor. Mayıs ayına kadar biz bunu yenilemezsek serbest oyuncu statüsüne geçiyor. Bize hiçbir şey sormadan, söylemeden istediği kulübe geçebilir. Efe Akman'ın hala bir profesyonel sözleşmesi yok. Yaklaşık bir ay sonra falan 18 yaşına girecek. O zaman da sözleşmesi olmazsa, cüzi bir yetiştirme bir bedeli karşılığında transfer yapabilecek. Abdurrahim Albayrak burada, o benden daha iyi bilir bu prosedürleri. Bu evlatlarımızı yıllarca eğitmenin ötesinde, iki yıla yakındır A Takım'a takım idmanlarına çıkarıyor, dünya çapında oyuncular ile aynı ortamda çalışmalarını, o idman temposunda çalışmalarını sağlıyoruz. Genç takımda oynayan bir oyuncunun A Takım'la idmana çıkmasının ne kadar heyecan verici olduğunu yaşamış olarak biliyorum. Bu oyuncuları o kadar beğeniyoruz ki resmi maçlarda kadroya alıyoruz ve belirli süreler veriyor. Efe Akman'ı, Bandırmaspor maçında yarım saat sahaya sürdük. Keşke daha fazla süre alabilseler. Keşke daha fazla bunu yapabilseler ama bizim oyuncularımız olacaklarını resmen ortaya koyduktan sonra."
"TEKLİFLER YAPILDI MI?"
"Bu tespitlerden sonra başkanımız ve yönetimimize, sorularım var. Efe Akman'a profesyonel sözleşme imzalamayı, Hamza Akman'a da mevcudu uzatmayı teklif ettik mi? Etmediysek neden etmedik? Ettik de onlar kabul etmedilerse nasıl devam etmeyi planlıyoruz? Daha önce profesyonel sözleşme imzalamayı kabul etmeyen bir oyuncumuz için bırakın A Takım'la antrenmanlara çıkmayı, kendi U19 Takımı'nda oynamayı bile yasakladık. Şimdi değişen bir şey mi var? Bu oyuncuların babası Ayhan Akman'ın kulübümüzde profesyonel ve etkin görev yapmasının, kulüp lehine bir avantaj teşkil etmesi gerekirken, bu beklenirken, en nazik ifade ile bunun tersine bir algı oluşması hem kendilerine hem de kulübe zarar vermeyecek mi? Bu yaşlarda oyuncuları oynatan ve başarılı olan kulüpler olduğunu biliyoruz. Bu yarışmacı ortamda bu oyuncuları yeterli görmüyorsak, bizim oyuncumuz olarak kalıp takip edebileceğimiz kulüplere daha da gelişmeleri için kiralamak yerine, hiçbir şey kazanmadan başka kulüplere gitmelerini mi seyredeceğiz. Bütün bunları söyledikten sonra, talebimi de söyleyeyim. Ricam şudur, lütfen bu konuyu acilen gündeme alınız. Yukarıdaki sorularıma lütfen cevap veriniz. En önemlisi, daha da gecikmeden bu sözleşmelerin imzalanmasını sağlayınız. Böylece her zaman yaptığınız gibi, Galatasaray'ın menfaatlerini her zaman birinci öncelik olarak gördüğünüzü gösteriniz."
"SACHA BOEY TRANSFERİNİ YAKIN RAKAM"
"Bu konuştuğumuz konu, sadece altyapımızın, akademimizin ve diğer oyuncuların motivasyonuyla ilgili değil. Muhtemelen burada milyon euro'lar konuşuyoruz. Son dönemde yapılan transferlerle ilgili konuşayım, son dönemde altyapıdan yetişmiş sattığımız ve satma potansiyeli oyunculardan bahsedeyim. Ozan Kabak, 11 milyon euro'ya satıldı. Yunus Akgün belirli şartlarda 9 küsur getiri sağlayacak. Emin Bayram'a 7 milyon euro teklif yapıldığını duyduk. Ama biz bunu kabul etmedik. Yurt dışını gelişmesi için gönderdik. Ya kendimiz kullanacağız ya da daha yüksek rakama satacağız. Orada da başarılı gittiğini görüyoruz. Olmuş veya olabilir bu rakamları topladığımızda, tebrik ettiğimiz Sacha Boey satışındaki rakama yakın bir rakamdan bahsediyoruz. Lütfen bu konuyu dikkate alın ve gereğini yapın. Bu konuyu o kadar önemsiyorum ki, soru ve taleplerimin bir özetini bir dilekçe haline getirdim. Konunun takip edilmesi ricasıyla Divan Kurulu Başkanlığı'na takdim edeceğim."
Bünyat Balaban, Hamza Akman ve Efe Akman'ın sözleşme imzalanmadığı takdirde Mayıs ayında serbest kalabileceğini söyledi.
Bünyat Balaban'ın sözleri şu şekilde:
"Geçen sefer konuşmayı erteleyip bugüne bıraktığım konuya gelmek istiyorum. Geçen toplantıda altyapıdan yetişmiş 3 oyuncudan bahsetmek istiyorum. Bunlar; Ali Turap Bülbül, Hamza Akman ve Efe Akman. O toplantıdan bu yana geçen kısa sürede memnuniyetle öğrendik ki, Ali Turap'la 2027'ye kadar profesyonel sözleşme imzalanmış. 2027'ye kadar resmen bizim oyuncumuz. Diğer ikisi söz konusu, Hamza Akman ve Efe Akman. Bu evlatlarımız, yıllardır altyapımızda eğitim alan, istikbal vaat eden iki kardeş. Bunların babaları kim, eski futbolcularımızdan, hatta bir ara takımımızın kaptanlığını yapan, şu anda da kulübümüzde profesyonel olarak önemli ve etkin bir görev üstlenen Ayhan Akman. Bu oyuncularla ilgili çeşitli haberleri okumakla yetinmedim. TFF'nin resmi kayıtlarını da incelemeye çalıştım."
İKİ FUTBOLCUNUN SÖZLEŞME DURUMU
"Hamza Yiğit Akman'ın profesyonel sözleşmesi var ve Mayıs ayında bitiyor. Mayıs ayına kadar biz bunu yenilemezsek serbest oyuncu statüsüne geçiyor. Bize hiçbir şey sormadan, söylemeden istediği kulübe geçebilir. Efe Akman'ın hala bir profesyonel sözleşmesi yok. Yaklaşık bir ay sonra falan 18 yaşına girecek. O zaman da sözleşmesi olmazsa, cüzi bir yetiştirme bir bedeli karşılığında transfer yapabilecek. Abdurrahim Albayrak burada, o benden daha iyi bilir bu prosedürleri. Bu evlatlarımızı yıllarca eğitmenin ötesinde, iki yıla yakındır A Takım'a takım idmanlarına çıkarıyor, dünya çapında oyuncular ile aynı ortamda çalışmalarını, o idman temposunda çalışmalarını sağlıyoruz. Genç takımda oynayan bir oyuncunun A Takım'la idmana çıkmasının ne kadar heyecan verici olduğunu yaşamış olarak biliyorum. Bu oyuncuları o kadar beğeniyoruz ki resmi maçlarda kadroya alıyoruz ve belirli süreler veriyor. Efe Akman'ı, Bandırmaspor maçında yarım saat sahaya sürdük. Keşke daha fazla süre alabilseler. Keşke daha fazla bunu yapabilseler ama bizim oyuncularımız olacaklarını resmen ortaya koyduktan sonra."
"TEKLİFLER YAPILDI MI?"
"Bu tespitlerden sonra başkanımız ve yönetimimize, sorularım var. Efe Akman'a profesyonel sözleşme imzalamayı, Hamza Akman'a da mevcudu uzatmayı teklif ettik mi? Etmediysek neden etmedik? Ettik de onlar kabul etmedilerse nasıl devam etmeyi planlıyoruz? Daha önce profesyonel sözleşme imzalamayı kabul etmeyen bir oyuncumuz için bırakın A Takım'la antrenmanlara çıkmayı, kendi U19 Takımı'nda oynamayı bile yasakladık. Şimdi değişen bir şey mi var? Bu oyuncuların babası Ayhan Akman'ın kulübümüzde profesyonel ve etkin görev yapmasının, kulüp lehine bir avantaj teşkil etmesi gerekirken, bu beklenirken, en nazik ifade ile bunun tersine bir algı oluşması hem kendilerine hem de kulübe zarar vermeyecek mi? Bu yaşlarda oyuncuları oynatan ve başarılı olan kulüpler olduğunu biliyoruz. Bu yarışmacı ortamda bu oyuncuları yeterli görmüyorsak, bizim oyuncumuz olarak kalıp takip edebileceğimiz kulüplere daha da gelişmeleri için kiralamak yerine, hiçbir şey kazanmadan başka kulüplere gitmelerini mi seyredeceğiz. Bütün bunları söyledikten sonra, talebimi de söyleyeyim. Ricam şudur, lütfen bu konuyu acilen gündeme alınız. Yukarıdaki sorularıma lütfen cevap veriniz. En önemlisi, daha da gecikmeden bu sözleşmelerin imzalanmasını sağlayınız. Böylece her zaman yaptığınız gibi, Galatasaray'ın menfaatlerini her zaman birinci öncelik olarak gördüğünüzü gösteriniz."
"SACHA BOEY TRANSFERİNİ YAKIN RAKAM"
"Bu konuştuğumuz konu, sadece altyapımızın, akademimizin ve diğer oyuncuların motivasyonuyla ilgili değil. Muhtemelen burada milyon euro'lar konuşuyoruz. Son dönemde yapılan transferlerle ilgili konuşayım, son dönemde altyapıdan yetişmiş sattığımız ve satma potansiyeli oyunculardan bahsedeyim. Ozan Kabak, 11 milyon euro'ya satıldı. Yunus Akgün belirli şartlarda 9 küsur getiri sağlayacak. Emin Bayram'a 7 milyon euro teklif yapıldığını duyduk. Ama biz bunu kabul etmedik. Yurt dışını gelişmesi için gönderdik. Ya kendimiz kullanacağız ya da daha yüksek rakama satacağız. Orada da başarılı gittiğini görüyoruz. Olmuş veya olabilir bu rakamları topladığımızda, tebrik ettiğimiz Sacha Boey satışındaki rakama yakın bir rakamdan bahsediyoruz. Lütfen bu konuyu dikkate alın ve gereğini yapın. Bu konuyu o kadar önemsiyorum ki, soru ve taleplerimin bir özetini bir dilekçe haline getirdim. Konunun takip edilmesi ricasıyla Divan Kurulu Başkanlığı'na takdim edeceğim."