Hamza Akman'dan flaş karar!

Galatasaray'ın genç oyuncusu Hamza Akman, sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayı düşünmüyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Hamza Akman'dan flaş karar!
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21 Şubat 2024 09:03
Galatasaray'da genç oyuncu Hamza Akman ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılı takımda forma şansı bulmakta zorlanan yıldız adayının sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmama kararı aldığı öğrenildi.

19 yaşındaki genç orta sahanın, Kopenhag ile görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

Galatasaray'ın altyapısından yetişen Hamza böylece Mustafa Kapı ve Bartuğ Elmaz'dan sonra altyapıdan yetişip takımdan ayrılan 3. oyuncu olacak.

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