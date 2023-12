Halterle bacak kaslarını güçlendiren bedensel engelli Eray mutluluğa 'adım' attı

Sivas'ta doğuştan bedensel engelli 18 yaşındaki Muhammed Eray Karadaş, 2 yıl önce başladığı halter sayesinde yardıma ihtiyaç duymadan yürümeye, antrenmanlara bisiklet sürerek gidip gelmeye başladı.



Güllü ve Abdullah Karadaş çiftinin ikinci çocuğu Muhammed Eray, doğuştan bedensel engelli dünyaya geldi.



Ailesinin desteği olmadan yürüyemeyen Eray'ı gören babasının iş yerine komşu olan milli takım antrenörü Semih Ceylan, halteri önerdi.



Eray, halterin ardından kısa sürede bacak kaslarının güçlenmesiyle destek almadan yürümeye başladı.



Yalnız başına adım atabilmenin mutluluğunu yaşayan Muhammed Eray Karadaş, AA muhabirine, 4 Eylül Spor Salonu'nun yakınında babasının iş yerinin olduğunu ve orada antrenör Semih Ceylan ile tesadüfen karşılaştığını söyledi.



Antrenör Ceylan'ın haltere başlaması için telkinde bulunduğunu anlatan Karadaş, önce tereddüt ettiğini daha sonra başlama kararı aldığını belirtti.



Spora başlamadan önce desteksiz yürüyemediğini dile getiren Karadaş, şunları anlattı:



"Evden hiç dışarı çıkmıyordum, asosyal biriydim, arkadaşım falan da yoktu. Burada arkadaşlarım oldu, sosyalleştim. Her yere bisikletle gidip geliyorum, buranın bana çok faydası oldu. Her şey değişti, arkadaşlarım oldu. İşlerimi kendim halledebiliyorum. İlk zamanlarda antrenmanlara babam arabayla getiriyordu, şimdi ise bisikletle gidip geliyorum. Önceden bacaklarım güçsüzdü, buraya gide gele güçlendim ve kendimi idare edebiliyorum. Engellilere spor yapmalarını tavsiye ediyorum. İlla halter değil, başka sporlara da yönelebilirler, evde durmasınlar."



- "Hayat engel tanımıyor"



Kocaeli'de geçen yıl düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda 49 kilogramda yarıştığını ve 45 kilo kaldırarak ilk turnuvasında üçüncülük elde ettiğini aktaran Karadaş, sıradaki hedefinin Türkiye şampiyonluğu olduğunu vurguladı.



"Engellilerin başaramayacağı hiçbir şey yok, yeter ki öz güvenleri olsun. Hayat engel tanımıyor." diye konuşan Karadaş, halter sayesinde hayatında çok büyük değişiklikler olduğunu, bu süreçte halter dışında herhangi bir tedavi görmediğini de belirtti.



Halter milli takım antrenörü Semin Ceylan ise Eray ile 2021 yılında tanıştıklarını söyledi.



Eray'ın daha önce antrenmanlara babası ve ağabeyiyle gelip gittiğini anlatan Ceylan, "Şu an çok şükür hiçbir problemi yok, kendi gidip gelebiliyor ve bütün ihtiyaçlarını görebiliyor. 90 kilogramlık ağırlık kaldırmaya başladı. 2024'te yapılacak Bedensel Engelliler Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor. Hedefimiz ilk üçe girmek." diye konuştu.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU