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Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda sezon sonunda ayrılıklar dikkat çekiyor

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 5 oyuncuyla yollarını ayırdığını açıkladı.

calendar 31 Mayıs 2025 15:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda sezon sonunda ayrılıklar dikkat çekiyor
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Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonunun sona ermesiyle birlikte Caner Çiçekoğlu, Dick Kooy, İzzet Ünver, Mirza Lagumdzija ve Sercan Yüksel Bıdak'a veda ediyoruz." denildi.

Halkbank, üç sezondur takımda forma giyen kaptan Micah Ma'a ile de yollarını ayırmıştı.

Efeler Ligi'nde 2024-2025 sezonunu 8. bitiren Halkbank, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde ise Dörtlü Final'de mücadele etmişti.

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