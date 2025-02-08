Halkbank, Akkuş Belediyespor'u filede rahat geçti

Halkbank, deplasmanda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Halkbank, Akkuş Belediyespor'u filede rahat geçti
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08 Şubat 2025 15:39
Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi 21. hafta mücadelesinde Halkbank, deplasmanda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 yendi.  Salon: Akkuş

Hakemler: Caner Çildir, Sezay Şahin

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Enis Ali Ay, Masliev, Emre Çevik, Safanov, Ferreira, Hakan Polat (Berkun Eber Üstündağ, Umut Durur, Ali Eren Öztürk)

Halkbank: Kooy, Sercan Yüksel Bıdak, Berk Dilmenler, Hidalgo, Matic, Maa (Sotola, İzzet Ünver, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Lagumdzija, Yiğit Hamza Aslan)

Setler: 19-25, 16-25, 18-25

Süre: 81 dakika (31, 26, 24)

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