Halkbank, Akkuş Belediyespor'u filede rahat geçti

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi 21. hafta mücadelesinde Halkbank, deplasmanda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 yendi. Salon: Akkuş*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Hakemler: Caner Çildir, Sezay Şahin
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Enis Ali Ay, Masliev, Emre Çevik, Safanov, Ferreira, Hakan Polat (Berkun Eber Üstündağ, Umut Durur, Ali Eren Öztürk)
Halkbank: Kooy, Sercan Yüksel Bıdak, Berk Dilmenler, Hidalgo, Matic, Maa (Sotola, İzzet Ünver, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Lagumdzija, Yiğit Hamza Aslan)
Setler: 19-25, 16-25, 18-25
Süre: 81 dakika (31, 26, 24)
Hakemler: Caner Çildir, Sezay Şahin
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Enis Ali Ay, Masliev, Emre Çevik, Safanov, Ferreira, Hakan Polat (Berkun Eber Üstündağ, Umut Durur, Ali Eren Öztürk)
Halkbank: Kooy, Sercan Yüksel Bıdak, Berk Dilmenler, Hidalgo, Matic, Maa (Sotola, İzzet Ünver, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Lagumdzija, Yiğit Hamza Aslan)
Setler: 19-25, 16-25, 18-25
Süre: 81 dakika (31, 26, 24)