Halime Yıldız galibiyetle başladı

Milli para badmintoncu Halime Yıldız, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda ki ilk maçına galibiyetle başladı. Japon rakibi Noriko Ito'yu 2-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Halime Yıldız galibiyetle başladı
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29 Ağustos 2024 14:06
Son güncelleme 29 Ağustos 2024 14:26

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli badmintoncu Halime Yıldız, kadınlar SL3 sınıfında C Grubu'ndaki ilk maçında Japon rakibi Noriko Ito'yu 2-0 mağlup etti.

Porte de La Chapelle Arena'da yapılan badminton müsabakalarında Halime, ilk maçında Ito'yla karşılaştı.

Rakibini 21-10 ve 21-4'lük setlerle rahat bir şekilde 2-0 yenen milli sporcu, oyunlara galibiyetle başladı.

Halime Yıldız, ikinci maçında yarın TSİ 10.10'da Tayland'dan Darunee Henpraiwan'la karşı karşıya gelecek.

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