Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli badmintoncu Halime Yıldız, kadınlar SL3 sınıfında C Grubu'ndaki ilk maçında Japon rakibi Noriko Ito'yu 2-0 mağlup etti.
Porte de La Chapelle Arena'da yapılan badminton müsabakalarında Halime, ilk maçında Ito'yla karşılaştı.
Rakibini 21-10 ve 21-4'lük setlerle rahat bir şekilde 2-0 yenen milli sporcu, oyunlara galibiyetle başladı.
Halime Yıldız, ikinci maçında yarın TSİ 10.10'da Tayland'dan Darunee Henpraiwan'la karşı karşıya gelecek.
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