Halil Dervişoğlu: "Bunun telafisi yok"

Galatasaraylı Halil Dervişoğlu, 2-2 sona eren Altay maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Halil Dervişoğlu: 'Bunun telafisi yok'
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04 Aralık 2021 22:16
Galatasaray'ın Milli golcüsü Halil Dervişoğlu, 2-2 biten Altay maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Halil Dervişoğlu'nun açıklamaları:

"Diyecek bir şey yok. Kazanmalıydık. Bunun telafisi yok. Takım olarak üzgünüz.

Elimizden geleni veriyoruz. Arada büyük bir fark oldu ama önce kendimize konsantre olmamız ve bazı şeyleri değiştirmemiz lazım. Futbolda ne olacağını bilemiyorsunuz. Ondan sonra ne olursa hayırlısı olsun."


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