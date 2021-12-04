Halil Dervişoğlu: 'Bunun telafisi yok'

Galatasaray'ın Milli golcüsü Halil Dervişoğlu, 2-2 biten Altay maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



İşte Halil Dervişoğlu'nun açıklamaları:



"Diyecek bir şey yok. Kazanmalıydık. Bunun telafisi yok. Takım olarak üzgünüz.



Elimizden geleni veriyoruz. Arada büyük bir fark oldu ama önce kendimize konsantre olmamız ve bazı şeyleri değiştirmemiz lazım. Futbolda ne olacağını bilemiyorsunuz. Ondan sonra ne olursa hayırlısı olsun."





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