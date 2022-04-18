Halil Dervişoğlu 4, Babel 3. golünü attı

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında Galatasaray'ın gollerini atan futbolculardan Halil Dervişoğlu bu sezon ligde 4, Ryan Babel ise 3. kez ağları havalandırdı.



Halil Dervişoğlu ligde daha önce Göztepe, Altay ve Kasımpaşa maçlarında, Babel ise Çaykur Rizespor ile VavaCars Fatih Karagümrük müsabakalarında birer kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturmuştu.









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