Halil Dervişoğlu 4, Babel 3. golünü attı

Galatasaray'da Yeni Malatyaspor karşılaşmasında fileleri havalandıran futbolculardan Halil 4, Babel ise 3. golünü attı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Halil Dervişoğlu 4, Babel 3. golünü attı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Nisan 2022 23:40
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında Galatasaray'ın gollerini atan futbolculardan Halil Dervişoğlu bu sezon ligde 4, Ryan Babel ise 3. kez ağları havalandırdı.

Halil Dervişoğlu ligde daha önce Göztepe, Altay ve Kasımpaşa maçlarında, Babel ise Çaykur Rizespor ile VavaCars Fatih Karagümrük müsabakalarında birer kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturmuştu.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ