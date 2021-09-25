Hakimi: 'PSG'ye Paris'teki Müslüman yoğunluğu nedeniyle gittim'

Dünyanın en iyi sağ bekleri arasında olan Achraf Hakimi, PSG'ye transfer olma nedenini anlattı.



İspanyol vatandaşlığı da bulunan Faslı oyuncu yaptığı açıklamada, "Ben Fas kültürü içinde büyüdüm. Evde Arapça konuşup mutfakta yemeklerimizi Arap kültürüne göre yapıyoruz. Ben bir Müslüman'ım. PSG'ye transfer olmamdaki sebeplerden birisi de Paris'teki Arap - Müslüman yoğunluğu oldu. Kültürel olarak Paris'te kendimi evimde hissedeceğimi biliyordum" açıklamasını yaptı.



İspanya Milli Takımı'nda da oynama şansı olduğunu ancak bunu kabul etmediğini belirten Hakimi, "Hayalimi hep Fas adına oynamak için kurdum. Babam Fas'ın büyük futbolcuları hakkında çocukluğumdan beri bana bilgiler verirdi" diye konuştu.



"AYRILIĞIN NEDENİ ZIDANE DEĞİLDİ"



Hakimi altyapısında da forma giydiği Real Madrid'den neden ayrıldığına yönelik soruya verdiği röportajda, "Ayrılmamın nedeni Zidane değildi. Bir gün evimin önünde bankta oturuyorum ve telefonum çaldı, Zidane arıyordu. Bana gideceğimi söylüyordu. 2020'de olanların onunla ilgisi yoktu. Kovid süreci ve Real Madrid kulübü ile alakalı farklı konular vardı. Onunla aramızda özel kalacak bir konuşma yaptım, onun düşüncesi farklıydı ama Real Madrid'le yollarımız ayrıldı" sözlerini kullandı.



