Hakan Kutlu: 'Yeniden bir diriliş sezonu geçiriyoruz.'

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Sakaryaspor ile 0-0 berabere kalan Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Hakan Kutlu, "Biz bir yokluğun içinden çıkıp yeniden bir diriliş sezonu geçiriyoruz." dedi. Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftarları önünde maçı kazanmak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını söyledi. Rakiplerinin kadro kalitesine dikkati çeken Kutlu, "Aslında gerçi kadro kalitesi ve bulunduğu yer anlamında tezat bir takım Sakaryaspor. Çünkü kadro kalitesi sezon başı şampiyonluk için kurmuş ama daha sonraki süreçte sıkıntılar yaşamış bir takım. Maçın ilk yarısı bizim adımızla sıkıntılıydı ama ikinci 45 dakika galibiyete yakın taraftık. Tabii ki kazanmak istiyorduk" diye konuştu.



Kutlu, takımda ciddi eksiklerin olduğunu ve istenilen futbolu oynayamadıklarını belirterek, sahanın da iyi futbol için elverişli olmadığını ifade etti.



Erzurumspor'un ligde topladığı 29 puanının kötü olmadığını da dikkat çeken Kutlu, şöyle devam etti:



"Şampiyonluk için kurulmuş bir takım olmadığımızı, Erzurumspor'un bu sene geçiş yılı olacağını ve önümüzdeki yıllarda da bu seneki oyuncularımızın üzerine daha önemli transferler yapıp Süper Lig hedefinin olabileceğini söylemiştim. Ama oyuncularımızın bu haftaya kadarki performansı bizi potaya soktu. Aslında beklentinin üstünde bir performans göstermişlerdi. Tabii ki camia da istiyor şampiyonluğa oynayan bir takım olsun ama sezon başı, üç sezon sonra transferini açmış bir takımız. Bugünkü rakibimizin bile neredeyse üçte biri bazı takımların yedide birine, sekizde birine kurulduğumuz maliyetteki takımlarından da üstteyiz şu an. Biz de yoruluyoruz. Ben üç sezondur bu takımdayım. İki senesi zaten transfer yasağıyla geçti. Biz bir yokluğun içinden çıkıp yeniden bir diriliş sezonu geçiriyoruz. Bunun herkes farkında olsun."



