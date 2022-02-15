Hakan Keleş: 'Fenerbahçe maçını unutun'

Fenerbahçe maçı sonrası bir günlük izin yapan GZT Giresunspor, Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarının startın ıverdi



Saat 16.00'da tesislerde sahaya inen Çotanaklar'da teknik direktör Hakan Keleş, antrenman öncesi futbolcularıyla saha ortasında mini bir toplantı gerçekleştirdi. Keleş, geride kalan haftaları unutmaları gerektiğini Yukatel Kayserispor maçının çok önemli hale geldiğini ifade etti.



Yaklaşık bir saat süren antrenmanda futbolcuların morallerinin bozuk olduğu gözlemlendi. (Giresun Gazetesi)





İLGİLİ VİDEO