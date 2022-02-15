Hakan Keleş: "Fenerbahçe maçını unutun"

Giresunspor Teknik Direktörü Keleş, geride kalan haftaları unutmaları gerektiğini Yukatel Kayserispor maçının çok önemli hale geldiğini ifade etti.

, Fotoğraf; AA
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Hakan Keleş: 'Fenerbahçe maçını unutun'
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15 Şubat 2022 15:10
Fenerbahçe maçı sonrası bir günlük izin yapan GZT Giresunspor, Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarının startın ıverdi

Saat 16.00'da tesislerde sahaya inen Çotanaklar'da teknik direktör Hakan Keleş, antrenman öncesi futbolcularıyla saha ortasında mini bir toplantı gerçekleştirdi. Keleş, geride kalan haftaları unutmaları gerektiğini Yukatel Kayserispor maçının çok önemli hale geldiğini ifade etti.

Yaklaşık bir saat süren antrenmanda futbolcuların morallerinin bozuk olduğu gözlemlendi. (Giresun Gazetesi)

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