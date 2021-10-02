Hakan Keleş: "Daha rahat kazanabilirdik"

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Göztepe'yi 1-0 yendikleri maçın ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hakan Keleş: 'Daha rahat kazanabilirdik'
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02 Ekim 2021 19:15
GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, bir çıkış yakalamak istediklerini söyledi.

Keleş, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, galip geldikleri için çok mutlu olduklarını diye getirdi.

Futbolcularının inanılmaz bir mücadele örneği gösterdiğini aktaran Keleş, "Önceki haftalarda inanılmaz bir oyun oturtmuştuk. Bugün biraz bunun altında kaldık ama girdiğimiz pozisyonlar var. Daha da rahat kazanabilirdik ama sonuçta kazanmak güzel. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Şimdi milli ara var. Onu süreci iyi değerlendireceğiz. Galibiyet bizim için iyi bir moral oldu. Bu galibiyetle beraber bir çıkışa geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.


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