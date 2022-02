Hakan Çalhanoğlu: 'Yoğun bir maç olacak'

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiltere'nin Liverpool takımıyla yapacakları maçta yakalayacakları pozisyonları gole çevirmeleri gerektiğini söyledi.



"Devler Ligi"nde çarşamba akşamı Milano'da oynanacak olan Inter-Liverpool maçı öncesi iki takımın teknik direktörleri ve Inter'den milli oyuncu Çalhanoğlu düzenlenen basın toplantısına katıldı.



Hakan Çalhanoğlu, grup maçlarında karşılaştıkları İspanya'nın Real Madrid takımına karşı da iyi oynadıklarını ancak gol fırsatlarını değerlendirmediklerini belirterek, "Gol atarsak maçı da o şekilde kapatmamız lazım. Biz her zaman çok gol pozisyonuna giriyoruz ama bunları gol yapmamız lazım. Kesinlikle 2-3 pozisyonumuz olacak ve bunları değerlendirmeliyiz. Liverpool'a karşı yoğun bir maç olacak." dedi.



Inter'e geldiğinden beri geçen 6 ayda bir kupa kazandığını ve mutlu olduğunu dile getiren Çalhanoğlu, "Şimdi İtalya Kupası'nda yarı finalindeyiz ve kazanmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi her zaman bir düş, neler oluyor göreceğiz. Bir arada olmalıyız. Eğer kendi oyunumuzu oynarsak, iyi bir şeyler yaparız. Maçın iyi gitmesini umuyorum, biz oyuncular için bu tür maçlar önemli." diye konuştu.



Liverpool'un orta sahada dinamik bir takım olduğunu aktaran Hakan Çalhanoğlu, sahaya karakterlerini koyacaklarını, kendisinin de maça hazır olduğunu ifade etti.



Inter'in kazanma zihniyetine sahip bir takım olduğunu belirten milli oyuncu, "Ligi zaten kazandılar. Ben de buraya bunu göstermek için geldim. Bana el verdiler bunun için teşekkür ediyorum. Burada başka bir rolde oynuyorum ki bu hoşuma gidiyor çünkü topa daha fazla sahibim. Geri kalan bana ve takım arkadaşlarına kalıyor." ifadelerini kullandı.



Çalhanoğlu, Inter'de hocası Inzaghi ve teknik heyet sayesinde daha da geliştiğini kaydetti.



Liverpool'un Şampiyonlar Ligi gruplarında kendisinin eski takımı Milan'ı yenerek, buraya geldiği hatırlatılan ve eski takım arkadaşlarının kendisini destekleyip desteklemeyeceği sorulan Çalhanoğlu, "Pek çok arkadaşım var orada ama bizi destekleyeceklerini sanmam. Bu beni çok ilgilendirmiyor da açıkçası, ben kendi işime bakıyorum. Hocamızla maça en iyi şekilde hazırlanmak için her şeyi analiz ediyoruz." yanıtını verdi.



Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi de Liverpool'un kağıt üstünde favori gösterildiğini ancak maçların sahada oynandığını ifade ederek, "Zor bir maç olacağını biliyoruz ama harika maç çıkarmak gerekir, silahlarımızı kullanacağız." dedi.





