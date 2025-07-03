Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a: "20 milyon Euro'ya çözerim"

Inter'den ayrılmasına kesin gözle bakılan Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a transferi için Inter ile masaya oturacak.

calendar 03 Temmuz 2025 08:31
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a: '20 milyon Euro'ya çözerim'
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Galatasaray'ın renklerine bağlamak istediği Hakan Çalhanoğlu ile İnter cephesi arasında önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na veda eden İnter'de kaptan Lautaro Martinez, "Kalmak istemeyen hemen ayrılsın" diyerek milli yıldızı işaret etmiş, tecrübeli orta saha da sosyal medyadan uzun bir açıklama yapıp sert bir yanıt vermişti.

Hakan Çalhanoğlu'nun Martinez'e cevabını, İnter'in diğer forveti Thuram'ın İnstagram üzerinden beğenmesi, bu açıklamaya kulüpten ayrılan teknik direktör İnzaghi'nin eşinin de destek vermesi İtalyan kulübünü karıştırdı.


GALATASARAY'A MESAJ: 20 MİLYONA BU İŞİ ÇÖZERİM

İnter'in minimum 30 milyon Euro bonservis isteğinden geri adım atmadığını yazan İtalyan medyası, kaptan Martinez'in bu açıklamalarının Hakan'ın fiyatını düşüreceğinin altını çizdi.

"İnter'den kopuş" başlığını kullanan La Gazzetta dello Sport, "Hakan'ın ayrılması beklenirken kulüp, teknik direktör Chivu ile toplantı gerçekleştirdi" ifadesini kullandı.

31 yaşındaki oyun kurucunun tatilden dönüşte İnter yönetimi ile masaya oturacağı ve bonservis bedelinde indirim talep edeceği bildirildi. Hakan'ın, Galatasaray yönetimine "20 milyon Euro'ya ben bu işi çözerim" dediği belirtilirken, sarı-kırmızılılar da önümüzdeki günlerde somut adımlar atacak. 

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