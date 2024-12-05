Hakan Çalhanoğlu, Inter'de kasım ayının futbolcusu seçildi

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalya ekibi Inter'de kasım ayının oyuncusu seçildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hakan Çalhanoğlu, Inter'de kasım ayının futbolcusu seçildi
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05 Aralık 2024 19:10
30 yaşındaki yıldız orta saha Hakan Çalhanoğlu, Inter'de Kasım ayının oyuncusu seçildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre taraftarların oylarıyla belirlenen Inter'de ayın oyuncusu, kasımda Hakan Çalhanoğlu oldu.

Milli oyuncu, kasım ayı boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ve Leipzig, İtalya liginde ise Venezia ve Napoli maçlarında görev aldı.

Arsenal karşılaşmasında penaltıdan rakip fileleri havalandıran Hakan Çalhanoğlu, Napoli'ye karşı ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla takımına beraberliği getiren golü attı.

PERFORMANSI

Bu sezon Inter formasıyla 13 maçta görev yapan Hakan, 4 gol kaydetti.

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