Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için transfer açıklaması geldi.
Milli futbolcunun babası Hüseyin Çalhanoğlu, beIN Sports'a verdiği röportajda transfer konusunda gelen sorunun ardından, "Hakan'a çok teklif var ama ilk önce kulübü. İki yıllık anlaşması var. Kulübü karar verecek. İki taraf anlaşsın, her şey olabilir. Bugünkü düşüncemiz, hayalimiz sadece kupayı (Şampiyonlar Ligi) kazanmak." yanıtını verdi.
Hüseyin Çalhanoğlu, "İtalya'da bırakma isteği mi var, yoksa bir gün Türk takımlarından biri de olabilir mi?" sorusunun ardından, "Şu anda Inter'deyiz, oranın oyuncusu. İki yıl daha var. Bunları önceden söylememiz doğru değil, söyleyemeyiz." ifadelerini kullandı.
Milli futbolcunun babası Hüseyin Çalhanoğlu, beIN Sports'a verdiği röportajda transfer konusunda gelen sorunun ardından, "Hakan'a çok teklif var ama ilk önce kulübü. İki yıllık anlaşması var. Kulübü karar verecek. İki taraf anlaşsın, her şey olabilir. Bugünkü düşüncemiz, hayalimiz sadece kupayı (Şampiyonlar Ligi) kazanmak." yanıtını verdi.
Hüseyin Çalhanoğlu, "İtalya'da bırakma isteği mi var, yoksa bir gün Türk takımlarından biri de olabilir mi?" sorusunun ardından, "Şu anda Inter'deyiz, oranın oyuncusu. İki yıl daha var. Bunları önceden söylememiz doğru değil, söyleyemeyiz." ifadelerini kullandı.