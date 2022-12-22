Haaland, Mbappe ile karşılaştırılmak istemiyor

Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, yeni bir Ronaldo - Messi kıyaslaması konusunda Mbappe ile karşılaştırılmasıyla ilgili konuştu.



Haaland, Mbappe ile geleceğin Ronaldo - Messi rekabetini yaşayacağına ilişkin sorulara, "Cristiano Ronaldo ve Messi arasındaki gibi Mbappe ile benim aramda bir rekabet söz konusu olabilir mi? Evet bu mümkün ama ben kendimi kimseyle karşılaştırmam" sözlerini kullandı.



"ZLATAN'IN ZEKASI BELKİ DE EN İYİSİ"



22 yaşındaki golcü röportajında İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic'ten de bahsederek, "Bir çok iyi şey yaptı ve yapmaya devam ediyor. Malmö'den müthiş bir çalışma şevkiyle bugünlere geldi. Onun kadar büyük ve onun kadar esnek bir vücuda sahip olmak inanılmaz. Zlatan'ın zekası belki de şuana kadar görülenlerin en iyisidir" diye konuştu.



12 HAT-TRICK TOPU VAR



22 yaşındaki golcü hat-trick yapan futbolcuların maç topunu evine götürme geleneğini Molde'de oynadığı yıllardan beri sürdürdüğünü belirterek, "Yeni bir hat-trick topunu alıp eve götürme hissi çok güzel ama üzerine pek düşünmedim. Her seferinde çılgın bir sevinç hissettiriyor" dedi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ