Gustavo Henrique: 'F.Bahçe, çocukluk hayalimdi'

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Brezilyalı stoper Gustavo Henrique, Fenerbahçe Televizyonu'nda yayınlanan "Günün Röportajı" programına konuk oldu.



Fenerbahçe'deki ilk günlerini anlatan Brezilyalı oyuncu, taraftarlardan ve Teknik Direktör Jorge Jesus'tan da övgüyle bahsetti. Takım olarak her geçen gün daha da geliştiklerini ifade eden Henrique, "Her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Sahada gerekirse bu takımı onurlandırmak için ruhumu bırakacağım. Biz kendimize inanıyoruz. Her geçen gün daha da gelişiyoruz. Burada tarihe geçmiş bütün büyük Brezilyalı futbolcular gibi tarihe geçmek istiyorum." diye konuştu. Gustavo Henrique'nin açıklamaları şöyle:



"ÇOCUKLUK HAYALİMDİ"



"Geldiğimde de belirtmiş olduğum gibi çok mutluyum. Her zaman Avrupa'nın büyük kulüplerinden birinde oynamayı hayal ediyordum. Bu benim için çocukluk hayalimin gerçekleşmesi. Burada olduğum için çok mutluyum. Avrupa'nın büyük kulüplerinden birindeyim.



Slovacko maçının zor olacağını biliyorduk. Maça da iyi başladık. Erken bulduğumuz gol de aslında bizi rahatlattı. Sonrasında da maçı güzel bir şekilde maçı bitirdik ama henüz bir şey bitmiş değil. İkinci bir maç daha oynayacağız. O maçtan da güzel bir sonuçla ayrılıp, bir sonraki tura geçmek istiyoruz.



"TARAFTAR DESTEĞİ FARK YARATTI "



Çok güzel bir atmosfer (Slovacko maçı) vardı. Ev sahibi takım için bu tür atmosferler büyük bir avantaj olur. Kadıköy'deki ilk maçımdı ama bir önceki maçı da tribünden izleme şansım olmuştu. Gerçekten çok şaşırmıştım. Çok net şekilde fark ediliyor ki taraftarlar kulübüne çok büyük tutkuyla bağlı. Taraftar, çok büyük itici güç. Bizim için de dün bu şekilde oldu. Umarım her geçen gün daha iyi oluruz ve taraftarımızla aramızdaki uyum bu şekilde devam eder. Taraftarlarla, futbolcu arasındaki bağ çok dikkat çekiciydi. Çalan müzikler de çok güzeldi. Taraftarlarımız 90 dakika boyunca bizi desteklediler. Bunun da fark yarattığını düşünüyorum.



"ÇOK İYİ KARŞILANDIM"



Buraya geldiğim ilk andan itibaren gerek taraftarlarımız, gerek takım arkadaşlarım tarafından çok iyi şekilde karşılandım. Beni en iyi şekilde karşıladılar. Çok fazla başka dilde konuşamıyorum ama en kısa sürede dil öğrenmek istiyorum ki takım arkadaşlarımla daha çok iletişim kurabileyim, daha iyi anlayabileyim ve hep birlikte kupalar kazanma hedefimize ulaşabilelim. (Takımda aynı dili kişi konuşan çok fazla kişinin olması) Doğru ama ben kafama başka bir dil öğrenmeyi koydum çünkü buradaki herkes benim ana dilimi konuşmuyor. Benle aynı dili konuşan çok fazla oyuncunun olması tabii ki büyük bir avantaj ama ben farklı bir dil de öğrenmek istiyorum.



"JORGE JESUS, ÇOK BÜYÜK TEKNİK DİREKTÖR. O FUTBOL İÇİN YAŞIYOR"



Buraya gelmeden önce hocamız beni aradı. Bana kulübü ve kafasındaki projeyi anlattı. Beni istediğini söyledi. Kendisi hiç şüphe yok ki çok büyük bir teknik direktör. Bir süre kendisiyle Flamengo'da çalışma fırsatı buldum. Hem defansif hem de ofansif olarak uygulamak istediği çok iyi fikirleri var. Çok talepkâr bir antrenör. Sürekli oyuncunun gelişmesini istiyor. Asla oyuncunun yerinde saymasını istemiyor. Oyuncunun her gün daha da iyi olmasını istiyor. Bu bizler için iyi bir şey. Şüphe yok ki çok büyük bir antrenör. Maçları yaşıyor, antrenmanları yaşıyor. O futbol için yaşıyor. Futbol onun tutkusu. Siz sadece sahadaki 90 dakikalık bölümü görüyorsunuz, antrenmanlarda çok daha fazlası. Futbolcularından beklentisi yüksek olduğu için tabii ki saha dışında da kocaman bir kalbi var. Çok iyi bir insan. Büyük bir teknik direktör. Biz de onun istediklerine en iyi şekilde karşılık vermek istemiyoruz.



"HEDEFİMİZ KUPALAR KAZANMAK"



Kolektif olarak hedefimiz kupalar kazanmak. Bu kulübün hedefi her zaman budur, başka bir şey düşünemeyiz zaten. Bunun da bilincindeyiz. Yeni bir hocamız ve bir sürü yeni oyuncu var. Tabii ki sene başlarında bazı zorluklar olabilir yeni kurulan takımlarda. Ama biz kendimize inanıyoruz. Her geçen gün daha da gelişiyoruz. Bireysel olarak hedeflerim de oynayabildiğim kadar maç oynamak ve gelişmek. Ben antrenman yapmayı çok seven bir oyuncuyum. Her zaman elimden gelenin en iyisini vereceğim.



"ŞAMPİYON OLMAK İÇİN EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANACAĞIZ"



Türkiye Ligi'ni biraz biliyordum. Gelmeden önce burada oynamış bazı oyunculara da sordum. Bana buranın zor ve rekabetçi bir lig olduğunu söylediler. Şampiyon olmak için rakiplerimize karşı en iyi şekilde hazırlanacağız ve en iyi formumuzda olacağız.



"BOYUM BENİM İÇİN BİR AVANTAJ"



Boyum özellikle hava toplarında büyük bir avantaj. Sadece defansif anlamda değil ofansif anlamda da ileri çıktığım zaman en iyi şekilde pozisyon alıp gol atmak istiyorum. Boyum benim için iyi bir özellik, bir avantaj. Bundan faydalanmak istiyorum. Bunu geliştirebilmek için de antrenmanlarda daha çok çalışıyorum.



"FİZİĞİM GELİŞTİKÇE POZİSYONUM DA BELİRLENDİ"



Futbol oynamaya 5 yaşımda futbol okulunda başladım. 7 yaşımda forvet pozisyonunda oynuyordum. Her geçen gün fiziğim gelişiyordu, boyum uzuyordu. Daha sonra orta saha pozisyonunda, defansif ön libero pozisyonunda oynamaya başladım. Bir yandan fiziksel olarak gelişmeye devam ediyordum. En sonunda da savunma pozisyonunda oynamaya başladım. Savunma pozisyonunda bir deneme antrenmanına alınmıştım ve antrenmandan sonra da o takımla devam etmiştir. Dolayısıyla fiziğim geliştikçe bu şekilde pozisyonum da belirlendi.



"HER ZAMAN FUTBOL OYNAMAYI, FUTBOLCU OLMAYI İSTEDİM"



Ben kendimi bildim bileli futbol oynuyorum. Daha 3 yaşımda evde top oynuyordum. 5 yaşımda futbol okuluna başladım, 13 yaşımda zaten Santos'un altyapısına girdim. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapıp gelişmeye çalıştım. Babam basketbol oynuyordu. Ben her zaman futbol oynamayı, futbolcu olmayı istedim. 5 yaşımdan beri bunun hayalini kurdum.



(Dövmeleri) Bu fotoğraftaki benim oğlum ve Santos tesislerinde çekilmiş bir fotoğraf. O zaman 2-3 yaşındaydı, şu an 7 yaşında. Bu fotoğraf onun benim adımlarını takip ettiğini sembolize ediyor. Ben de her zaman onun arkasında olduğumu, desteklediğimi gösteriyor. Diğer dövmemde de kızım var. Kızım 3 yaşında. Ailem benim her şeyim. Ailem benim için en önemli şey.



"BURADA TARİHE GEÇMEK İSTİYORUM"



Her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım bir oyuncu olacağım. Sahada gerekirse bu takımı onurlandırmak için ruhumu bırakacağım. Burada tarihe geçmiş bütün büyük Brezilyalı futbolcular gibi tarihe geçmek istiyorum. Bundan 10-15 yıl sonra sadece benim değil bu takımın, Türkiye Ligi'nde şampiyonluklar kazanan bir takımın parçası olduğumuzun konuşulmasını istiyorum."

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